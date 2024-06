Do it yourself ist für viele eine Lebenseinstellung. Der Trend zum Werkeln schont vielleicht nicht den Geldbeutel, tut aber dem Gehirn sehr gut. Von Britt Anders

Die einen kaufen (fast) alles fertig ein und lassen sich auch noch das Essen liefern. Die anderen sägen ein neues Bücherregal, basteln Deko, kochen Prächtiges, häkeln Topflappen oder bauen