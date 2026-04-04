Mit der dritten Niederlage in Folge rutscht der FC Arminia Ludwigshafen immer tiefer in den Abstiegssumpf der Oberliga. Und das völlig unnötig.

Bis kurz vor der Pause hatte der FCA noch alles im Griff, am Ende aber hieß es gegen die Sportfreunde Eisbachtal 2:4 (2:1).

Nach zehn Minuten gingen die Gastgeber in Führung, als Jhon Mosquera nach einer Ecke den Ball über die Linie drückte. Der FCA bestimmte das Spiel, während Eisbachtal sich nach über einer halben Stunde erstmals dem Arminen-Tor näherte.

Hannawald gelang nach schöner Vorarbeit von Bastian Hommrich und Flankengeber Lukas Hartlieb das 2:0 (42.), doch noch vor der Pause verkürzte Gabriel Jost nach klasse Zuspiel von Kapitän Max Olbrich auf 1:2 (44.).

Von allen guten Geistern verlassen

Im zweiten Abschnitt ließ die Arminia all das vermissen, was eine Oberligamannschaft auszeichnet. Es gab nur noch eine Chance für Yassin Memokoh (61.). Ansonsten dominierten die Gäste. Olbrichs Knaller aus fast 30 Metern sprang von der Unterkante der Latte ins Feld zurück, dann traf Silas Held zum 2:2 (69.). Die Gastgeber standen nun völlig neben sich und mussten in der Schlussminute noch das 2:3 von Olbrich schlucken. Den aufgrund der zweiten Hälfte hochverdienten Sieg der Eisbachtaler machte Finn Müller in der Nachspielzeit mit einem Kontertor perfekt (90.+5).

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