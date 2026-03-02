Kugelschreiber, Notizblöcke, Einkaufswagenchips – kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und sichern den Parteien Stimmen? Die AfD versucht es mit Schorle aus der Dose.

Im Jargon der Marketingbranche heißen sie „Give-away“, was den Zweck der Übung schon recht gut beschreibt: nicht allzu kostspielige, nicht allzu große Präsente als Träger von Werbebotschaften, die massenweise unters Volk gebracht werden können. Den Leuten mit einem Geschenk irgendwie positiv im Gedächtnis bleiben – das ist auch im aktuellen Landtagswahlkampf der gewünschte Effekt: ein Kugelschreiber von Alex Schweitzer, ein Brillenputztuch von Gordon Schnieder. Heißt es nicht immer, Politik muss auch praktisch sein? Voilà!

Nahe am Sakrileg

Wichtig: Geschenke sollten zu demjenigen passen, der sie überreicht. Wohl deshalb hält es die AfD für eine prima Idee, keine Samentütchen für eine bunte Blumenwiese zu verteilen, sondern putzige kleine Getränkedosen. Darauf das Bild eines kahlköpfigen Männleins und der Schriftzug „Patriotentrunk“. So jedenfalls hat der Koblenzer Stadtverband der Partei in den zurückliegenden Tagen im Internet seinen neuesten Werbecoup angekündigt. Die Dose kreist zum Slogan „Wir regeln das“ vor dem Auge des Betrachters. Und wer das Filmchen im richtigen Moment stoppt, kann auch den vaterlandstreuen Inhalt des Gebindes erkennen: Weißweinschorle.

Der Inhalt: Schorle – hergestellt in Deutschland , mit Weinen aus Italien. Screenshot: AfD Mayen-Koblenz/ Instagram/02.03.26

Nun sind ja nicht wenige Zeilen in dieser Zeitung darauf verwendet worden, über Zubereitung und Mischungsverhältnis einer aus Pfälzer Perspektive akzeptablen Weinschorle zu räsonieren. Erst der Wein und dann das Wasser? Oder doch umgekehrt? Diese Fragen können zu Diskussionen von ungeahnter Unerbittlichkeit und fast religiösem Dogmatismus führen. Insofern ist eine Darreichungsform dieses himmlischen Getränks in einem anderen Gefäß als dem Dubbeglas ziemlich nah am Sakrileg. Fertig gemixte Schorle aus der Dose – so groß kann die Not jedenfalls hierzulande nicht sein.

Belustigte Kommentare

Für allerlei belustigte Kommentare hat zudem schnell gesorgt, dass auf dem Döschen zwar „Patriotentrunk“ steht, aber – sofern man sich diesen etwas breitbeinigen Begriff überhaupt zu eigen machen möchte – wohl kein „Patriotentrunk“ drin ist. Denn auf dem Film im Netz ist zu erkennen: „Hergestellt in Deutschland aus italienischen Weinen“. Ein klarer Fall für unverstellten Lokalpatriotismus: Der Dürkheimer CDU-Landtagsabgeordnete Markus Wolf jedenfalls erklärte bei Instagram: Wenn er so etwas höre, da platze ihm „fast der Kragen“. Man müsse doch heimische Produkte unterstützen. Da ist sie wieder: die knallharte Auseinandersetzung mit den Inhalten der AfD ...