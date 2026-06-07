Südwest Unbekannter Radfahrer wird mit Messer bedroht und flüchtet

Polizei
Einer der beiden Tatverdächtigen befand sich kurzzeitig in Gewahrsam - laut einem Polizeisprecher ist er inzwischen wieder frei. (Symbolbild)

Am Abend wird in Koblenz ein Radfahrer durch zwei Männer aufgehalten und mit einem Messer bedroht. Er kann rechtzeitig flüchten - meldet sich aber nicht bei der Polizei.

Koblenz (dpa/lrs) - Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Samstagabend in Koblenz von zwei Männern mit einem Messer bedroht wurde. Wie ein Sprecher der Polizei Koblenz mitteilte, konnte sich der Unbekannte mit seinem vorgehaltenen Fahrrad gegen die zwei Tatverdächtigen zur Wehr setzen und flüchtete anschließend. Bislang habe er sich nicht bei der Polizei gemeldet und werde dringend gesucht, so der Sprecher.

Die Einsatzkräfte wurden demnach durch einen Zeugenhinweis gegen 20 Uhr auf die Tat aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle der beiden Männer sei bei einem von ihnen ein kleines Messer gefunden worden, hieß es. Beide erhielten einen Platzverweis. Weil sich einer der Beteiligten widersetzte, nahm die Polizei ihn kurzfristig in Gewahrsam.

Mehr zum Thema
Koblenz Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x