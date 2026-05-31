Meisterschaft, Champions League, Pokal: Saarbrücken räumt in der Tischtennis-Saison alles ab. Der entscheidende Mann hat der Bundesliga einen Boom beschert - und schlägt im Finale seinen neuen Club.

Frankfurt/Main (dpa) - Der 1. FC Saarbrücken hat nach der Champions League und dem TTBL-Pokal auch die deutsche Meisterschaft im Tischtennis gewonnen. Im Endspiel des Final4-Turniers der Bundesliga besiegte der große Titelfavorit den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit 3:1.

Entscheidender Spieler in der Frankfurter Süwag Energie Arena war Saarbrückens Superstar Fan Zhendong. Der Olympiasieger und langjährige Weltranglisten-Erste aus China bestritt sein letztes Spiel für den FCS, bevor er ausgerechnet nach Düsseldorf wechseln wird.

Im ersten Einzel schlug Fan Zhendong den deutschen Nationalspieler Dang Qiu in 3:1 Sätzen. Den entscheidenden dritten Punkt holte der 29-Jährige mit 3:2 gegen Düsseldorfs US-Profi Kanak Jha. «Es war ein tolles Jahr. Wir sind sehr stolz, dass er bei uns gespielt hat», sagte Saarbrückens Manager Nicolas Barrois über Fan Zhendong.

Bundesliga vermeldet Zuschauerrekord

Auch Nico Stehle, Geschäftsführer des Ligaverbands TTBL, sagte: «Die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung der Liga ist durch diesen Wechsel enorm gestiegen.» Die TTBL vermeldete in ihrer ersten Saison mit dem Olympiasieger einen Zuschauerrekord - vor allem dank der vielen chinesischen Anhänger, die zu seinen Spielen nach Deutschland reisten. Auch beim Bundesliga-Finale waren sie zeitweise die lauteste Fangruppe. Das Spiel wurde zudem in China live im Bezahlfernsehen übertragen.

Die Düsseldorfer verpassten ihre 35. deutsche Meisterschaft und blieben im zweiten Jahr nacheinander ohne Titelgewinn. Der Amerikaner Jha glich für die Borussia zwar noch einmal zum 1:1 aus, als er den Slowenen Darko Jorgic überraschend mit 3:0 besiegte. Dann verlor Anton Källberg jedoch gegen Saarbrückens deutschen Nationalspieler Patrick Franziska mit 1:3.