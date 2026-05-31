Glück hatten am frühen Sonntagmorgen ein 61-jähriger Autofahrer und dessen Familie, die in der Nacht auf Sonntag auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs waren. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach aufgrund von Sekundenschlaf mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.