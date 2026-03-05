Investitionsstau, Kostensteigerungen, Personalmangel: Bei der Pflege in Rheinland-Pfalz hakt es. Wie die Parteien die Probleme angehen wollen.

Hunderttausende Menschen in Rheinland-Pfalz sind pflegebedürftig – Tendenz stark steigend. In der heutigen Folge von „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“ beleuchten wir das Thema Pflege.

Dafür spricht RHEINPFALZ-Politikredakteurin Kara Ballarin mit Simone Schmidt, die im Heimat-Ressort arbeitet und sich intensiv mit Landespolitik beschäftigt. Sie bringt Zahlen mit und hat zuvor Experten nach deren Vorschläge gefragt, wie Pflege im Land besser werden kann. Und sie hat sich angeschaut, welche Ideen die Parteien haben, die am 22. März zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz antreten.

Das Thema Pflege ist Folge vier der achtteiligen Sonder-Reihe des RHEINPFALZ-Podcast „Wissen, was läuft“ zur Landtagswahl. Die weiteren Folgen erscheinen am Samstag und kommende Woche Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Die Podcast-Folge finden Sie hier und überall dort, wo es Podcasts gibt.