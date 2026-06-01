Das mutmaßliche Diebesgut ist da, aber der Tatort fehlt noch. Was über einen ungewöhnlichen Fall in Nackenheim bislang bekannt ist.

Nackenheim (dpa/lrs) - Nach dem Fund mutmaßlich gestohlener Baumaschinen in einem Wäldchen im rheinhessischen Nackenheim sucht die Polizei die Baustelle, von der die Geräte stammen. Ein Zeuge meldete sich Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Montag und berichtete, er habe eine Person mit etlichen Baumaschinen und Kabeln aus einem Neubaugebiet kommen sehen. Als der Verdächtige den Zeugen bemerkte, flüchtete er und verlor dabei einige Gegenstände.

Die Polizei stellte zahlreiche Baumaschinen im Schätzwert von mehreren Tausend Euro sicher. Anwohner des Neubaugebiets werden gebeten, mögliche Videoaufzeichnungen daraufhin zu überprüfen, ob der Täter auf den Bildern zu sehen ist. Wie genau der Täter das Diebesgut transportierte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Sicher sei nur: «Unter dem Arm getragen hat er es nicht.»