Eine Motorradgruppe ist auf der Autobahn bei Mainz unterwegs, als ein Unfall passiert. Was könnte nach Einschätzung der Feuerwehr eine mögliche Ursache sein?

Mainz (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall am Autobahnkreuz Mainz-Süd schwer verletzt worden. Der Mann war Teil einer sechsköpfigen Motorradgruppe und auf dem Zubringer in Richtung Kaiserslautern unterwegs, wie die Feuerwehr Mainz mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Fremdeinwirkung sei auszuschließen.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer über die Schutzplanke geschleudert. Sein Motorrad blieb auf der Fahrbahn unterhalb der Leitplanke liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die übrigen Mitglieder der Motorradgruppe blieben demnach unverletzt.

Möglicherweise Witterungsbedingungen als Unfallgrund

Nach Angaben der Feuerwehr war die Fahrbahn zum Unfallzeitpunkt nass. Die genaue Ursache des Unfalls sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr könnten die Witterungsverhältnisse sowie die Kurvenführung des Zubringers eine Rolle gespielt haben.