Am Sonntagabend war alles geschafft: Stadt und Polizei zogen Bilanz des Demokratiefests. Ihr Fazit fällt rundum positiv aus. In der Innenstadt und auf dem Hambacher Schloss sind bei den Veranstaltungen insgesamt gut 12.500 Besucher gezählt worden. Ebenso wichtig: Es ist alles friedlich geblieben, es gab keinerlei Vorfälle, so die Einsatzkräfte. Mit der Besucherresonanz sowie der Vielzahl an engagierten Gruppen und Initiativen beim dritten Demokratiefest zeigte sich die Stadt sehr zufrieden.

Die Verantwortlichen konnten zudem erleichtert aufatmen, dass ein am Sonntag zur Mittagszeit aufgezogenes Gewitter rasch vorüber war und es trotz bedrohlicher Wolken nur wenig Regen gab. Somit war die Feststimmung nur kurz gestört, denn selbst in der Innenstadt, die am Sonntag eher der Nebenschauplatz war, war richtig viel los. Das Bühnenprogramm hatte sein Publikum, beim Weinausschank der Weinhoheiten im Rathausinnenhof herrschte Betrieb. Viele Familien mit Kindern und Jugendliche tummelten sich am Juliusplatz und in der Kellereistraße. Dort bot das Team offene Jugendarbeit Skaten und Parkour an und sorgte für eine chillige Stimmung.

Ein Sprecher der Neustadter Polizeiinspektion betonte, dass es immer besondere Einsätze seien, wenn Ehrengäste wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Gordon Schnieder in der Stadt zu Gast sind. Umso erfreulich sei es aus Polizeisicht, dass in der Stadt und auf dem Schloss „alles störungsfrei“ über die Bühne gehen konnte. Das nächste Demokratiefest wird dann turnusgemäß im Jahr 2028 stattfinden.