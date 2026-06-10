Südwest Falsche Polizisten am Telefon - Polizei mahnt zur Vorsicht

Abzocke-Anrufe
Im Bereich der Verbandsgemeinde Annweiler werden vermehrt Betrugsversuche am Telefon gemeldet. (Symbolbild)

Wie reagieren, wenn angebliche Polizisten am Telefon nach Geld fragen? Die Polizei in Landau warnt vor Schockanrufen und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Annweiler am Trifels (dpa/lrs) - Die Polizeidirektion Landau warnt vor einer aktuellen Welle mutmaßlicher Betrugsanrufe in der Verbandsgemeinde Annweiler. Nach Angaben der Polizei gehen derzeit vermehrt Hinweise auf sogenannte Schockanrufe sowie Anrufe falscher Polizeibeamter ein.

Die Polizei rät deshalb dringend, am Telefon keine Angaben zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen zu machen und das Gespräch sofort zu beenden. Wer einen entsprechenden Anruf erhalte, solle sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden und den Vorfall melden. Die Polizei bat die Bevölkerung um Wachsamkeit.

Mehr zum Thema
Annweiler am Trifels Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x