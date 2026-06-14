Mutmaßlich in der Nacht kommt es bei Baumholder zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto. Viele Details sind laut Polizei noch ungeklärt.

Baumholder (dpa/lrs) - Ein Mensch ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 176 im Landkreis Birkenfeld ums Leben gekommen. Der Unfall geschah mutmaßlich in der Nacht zwischen Baumholder und Breitsesterhof, wie die Polizeidirektion Trier mitteilte.

Details etwa zum Unfallhergang nannte die Polizei zunächst nicht. Auch Unfallursache und der genaue Zeitpunkt seien unklar. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach habe ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache angeordnet, hieß es.