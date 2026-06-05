Mindestens zehn Menschen erleiden eine Rauchgasvergiftung, als es in einem Einkaufsmarkt zu brennen beginnt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Geschäft in Saarbrücken sind mindestens zehn Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus bislang unklarer Ursache in dem Laden ausgebrochen, der Rauch habe sich bis in die darüberliegenden Wohnungen ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Mindestens zehn Menschen hätten eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht und entlüfte das Gebäude. Die Höhe des Schadens stand nicht fest. Wegen des Feuerwehreinsatzes wurde die vor dem Gebäude verlaufende Bundesstraße 51 zeitweise gesperrt.