Wer jemals versucht hat, eine panische Katze im Notfall in einen Transportbehälter zu setzen, wird Tierärzte, die Hausbesuche machen, schätzen. Die Veterinäre der Tierrettung München haben alle Hände voll zu tun. Manchmal leisten sie auch psychologische Hilfe für Vierbeiner in Not.

Zuerst überprüft Mathias Beyer seinen Rucksack, wenn er in seine Dienststelle in München-Schwabing kommt. 17 Kilogramm wiegt er vollständig gepackt mit Kanülen,