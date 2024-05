Als Gärtnerin darf man sich nicht von Rückschlägen deprimieren lassen. Nach fünf Monaten kann man auch mal über gelungene Vorhaben innerhalb der neuen Beetplanung stolz sein. Eine erste Bilanz sieht gar nicht so schlecht aus.

Der Kohlrabi wird in Gartenhandbüchern als unkompliziertester Vertreter der Kohlfamilie angesehen. Er will bei mir – wie in jedem Jahr – trotzdem nicht so richtig wachsen. Ich