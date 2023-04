Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was bei Rosen und Obstgehölzen gelingt, funktioniert auch bei einigen Gemüsepflanzen – das Veredeln. Experimentierfreudige Hobbygärtner können sich dieses Verfahren mit ein klein wenig Geschick und Geduld zunutze machen. Eine Anleitung.

Von Christine Schonschek

Es gibt verschiedene Gründe, Gemüsejungpflanzen zu veredeln, also zwei Sorten so miteinander zu verbinden, dass sie zu einer Pflanze verwachsen. In