Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit „At the Office“ und „Sea Merchants“ von Reiner Knizia hat der polnische Spiele-Verlag Trefl nun auch Titel eines Schwergewichts der deutschen Autoren-Szene im Angebot. „At the Office“ – „Im Büro“ – ist ein kurzweiliges Roll&Write, das viel unterhaltsamer ist, als es der trockene Name erwarten lässt.

Trefl hatte Anfang 2022 angekündigt, groß in den deutschen Spiele-Markt einsteigen zu wollen. Nachdem sich das Unternehmen im selben Jahr in Essen