Das war’s. Nach sechs Jahren nähert sich für Romeo Franz seine Zeit als Europaabgeordneter ihrem Ende.

Bei der Europawahl am 9. Juni wird sein Name nicht mehr, anders als vor fünf Jahren, auf der Kandidatenliste der Grünen stehen. Als der 57-jährige, in Kaiserslautern