Die Europawahl endete mit einem Sieg für die Union, einer Klatsche für die Ampel-Parteien und Erfolgen für die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Was kann man aus der Wahl ableiten? Die wichtigsten Erkenntnisse.

Die Jungen stehen nicht links

Bestimmte Sätze werden so häufig wiederholt, dass sie kaum in Frage gestellt werden. „Die Jugend tickt links“, ist so einer. Doch das Ergebnis