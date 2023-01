Die digitale RHEINPFALZ wird 25 Jahre alt. Gefeiert wird dies mit verschiedenen Angeboten und einer Serie, in der wir auf die Geschichte, die Gegenwart und in die Zukunft schauen werden.

Wir werden Ihnen unter anderem die Pfalzredaktion, die unser Onlineangebot steuert, und das Content-Development-Team vorstellen. In einem weiteren Teil geht es um Newsletter und welchen Zweck sie erfüllen. Die RHEINPFALZ bietet mittlerweile unter rheinpfalz.de/newsletter neun verschiedene Newsletter an und es werden noch mehr.

Außerdem werden wir über Social-Media und unser Podcast-Angebot berichten. Spannend ist auch die Vorstellung unseres Daten-Projektes. Hier wird gezeigt, wie die Redaktion heute mit Daten arbeitet und welchen Einfluss diese auf unser journalistisches Angebot haben. Natürlich stellen wir Ihnen auch die Menschen vor, die hinter den Angeboten und Projekten stecken.

Besonders freue ich mich, dass wir Ihnen in diesem Jahr auch unsere neue App vorstellen können, die sich gerade in der Entwicklung befindet. Ich kann heute schon sagen, dass wir damit einen Sprung in die Zukunft machen werden, was Nutzerfreundlichkeit und Bedienung angeht. All das taugt nichts, wenn wir keine guten Inhalte haben. Deshalb werden wir Ihnen auch erklären, wie eine Redaktion heute arbeitet und bei einer Telefonaktion werden Sie ihre Fragen stellen können. Wie Sie lesen, haben wir in den nächsten Wochen und Monaten einiges vor. Lassen Sie sich überraschen.