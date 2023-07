Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Tod des 17-jährigen Nahel durch einen Polizeischuss in einem Pariser Vorort herrschen jede Nacht chaotische Zustände in Frankreich. Präsident Emmanuel Macron sagte einen geplanten Staatsbesuch in Deutschland ab. Was ist in den französischen Banlieues los?

Wo normalerweise der Wochenmarkt stattfindet, laufen die Aufräumarbeiten. Sonst ziehen sich Stände mit Obst und Gemüse, Billig-Kleidung und Haushaltswaren entlang der Esplanade Charles