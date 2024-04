Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den USA will erneut jemand Präsident werden, der lügt und für den auch sonst wenige Grenzen zu gelten scheinen. In Argentinien ist jüngst Javier Milei Staatsoberhaupt geworden, nachdem er im Wahlkampf mit Kettensäge auftauchte und unflätig fluchte. Warum hat dieser Typus Politiker Zuspruch? Warum vor allem jetzt? Was sagt ein Psychologieprofessor dazu?

In den Vereinigten Staaten von Amerika könnte mit Donald Trump erneut ein Mann Präsident werden, vor dem enge Mitarbeiter noch während der ersten Amtszeit (2016-2020) zu warnen