Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Anteil erwerbstätiger Frauen in Rheinland-Pfalz ist deutlich gestiegen. Viele dieser Frauen arbeiten in Teilzeit – was mit Blick auf die Rente Risiken birgt.

Um dem wachsenden Mangel an Fach- und Arbeitskräften entgegenzutreten, setzen Arbeitsmarktexperten unter anderem darauf, den Anteil der Erwerbstätigen in bestimmten Bevölkerungsgruppen zu erhöhen.