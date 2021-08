In Deutschland wollen ranghohe evangelische Theologen Suizidbeihilfe in kirchlichen Einrichtungen ermöglichen. In den Niederlanden setzte sich in den 70er und 80er Jahren die protestantische Kirche sehr stark für die aktive Sterbehilfe ein. Einer der Befürworter der Legalisierung der Euthanasie war Anfang 2000 der Theologe Theo Boer. Wie er zum Kritiker geworden ist und wie er die Debatte in Deutschland beobachtet.

Der Niederländer Theo Boer prüfte als Gutachter 4000 Fälle aktiver Sterbehilfe. 2014 beendete der Ethiker diese Tätigkeit, die ihm zuletzt, wie er sagt, „schlaflose Nächte“ bereitet hat. Und zwar auch wegen Fällen, bei denen Druck von Verwandten ausgeübt wurde oder ein nichtmedizinisches Problem mit medizinischen Mitteln, der Todesspritze, gelöst wurde. Zu Beginn ging es bei der aktiven Sterbehilfe, die in den Niederlanden nur Ärzte vornehmen dürfen, um Erkrankungen im Endstadium. Inzwischen aber, so Boer, ist sie erlaubt bei psychischen Erkrankungen, Altersbeschwerden, chronischen Krankheiten, bei Blindheit und Autismus. „Ursprünglich wollten wir die Menschen vor einem schrecklichen Sterben bewahren. Inzwischen wollen wir sie von einem schrecklichen Leben erlösen. Da hat sich etwas verschoben.“

Beruhigungsmittel vor der Todesspritze

Besonders treibt den Professor an der Protestantischen Universität Groningen die Euthanasie an Menschen mit Demenz um. Da ist der Fall der dementen Patientin, die vor ihrer Erkrankung in einer Patientenverfügung festgehalten hat, dass sie sterben möchte, wenn sie dement wird. Ihrem zu gesunden Zeiten formulierten Wunsch wollte die Familie nachkommen. Doch an dem besagten Tag wollte die alte Frau nicht sterben. „Man gab ihr Beruhigungsmittel in den Kaffee, um sie ruhigzustellen“, berichtet Boer. Sie hat sich dennoch gewehrt, so dass ihre Kinder sie festhalten mussten, während der Arzt ihr die Todesspritze verpasste. Gerichtlich wurde dies nicht beanstandet.

Im Oktober des vergangenen Jahres habe nun eine regionale Kontrollinstitution erklärt, dass man solche Fälle nicht mehr so kritisch prüfen wolle. „Und dann wurde sogar geraten, solchen dementen Patienten etwas zur Beruhigung zu geben, damit sie bei der Euthanasie nicht mehr Widerstand leisten können“, sagt Boer. Für ihn ist das nur ein Beweis dafür, dass sich die Sterbehilfepraxis in den Niederlanden stetig ausweitet.

Es waren protestantische Theologen in den Niederlanden, die bereits 1969 der Meinung waren, dass Sterbehilfe gerechtfertigt ist. Und Anfang der 70er Jahre befürwortete auch die größte protestantische Kirche die Euthanasie. Als Gründe nennt Boer den Leitbegriff der Barmherzigkeit, den protestantischen Individualismus und das Denken, dem Leid aktiv zu begegnen. Doch inzwischen werde alles von der Forderung nach Selbstbestimmung überlagert. Das gehe auch den Kirchen zu weit.

7000 Sterbehilfefälle im Jahr

Schon Mitte der 80er Jahre war es in den Niederlanden gängige Praxis, dass ein Arzt, der Sterbehilfe leistete, straffrei blieb, wenn er bestimmte Kriterien erfüllte. 2001 wurde dies dann per Gesetz geregelt. „Auch die Kirche dachte, wenn man Sterbehilfe gesetzlich regelt, dann wird sie beherrschbar.“ Heute wisse man, dass dies nicht der Fall sei. Für den 60-Jährigen steht fest: Das Angebot der aktiven Sterbehilfe weckt eine Nachfrage. Er untermauert das mit Zahlen. Die Anzahl der Sterbehilfefälle sei von 2000 zur Jahrtausendwende auf inzwischen fast 7000 jährlich gestiegen. Tendenz steigend. In manchen Regionen gehöre die Sterbehilfe schon zu den wichtigsten Todesursachen.

Mobile Sterbehilfeteams der Lebensendklinik

Boer verweist auf die mobilen Sterbehilfeteams, die durchs Land fahren, um die tödliche Spritze zu setzen. Geschickt werden sie – sofern der eigene Hausarzt es ablehnt – von der 2012 gegründeten Lebensendklinik in Den Haag, heute Expertenzentrum Euthanasie. Die Ärzte beenden das Leben von Patienten zu Hause, ohne dass sie eine Behandlungsbeziehung zu ihnen haben. Nach Angaben des Sterbehilfe-Zentrums wenden sich an jedem Arbeitstag im Schnitt 13 Menschen an die Einrichtung. Auffällig sei dabei ein Anstieg der Anfragen aufgrund von Demenz.

Theo Boer, der in Deutschland immer wieder Vorträge über seine mehr als 30-jährige Erfahrung mit aktiver Sterbehilfe hält, beobachtet die Entwicklung hierzulande genau.

Recht auf selbstbestimmtes Sterben

Vor knapp einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht das vom Bundestag beschlossene Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung aufgehoben. Mit dem 2015 vom Bundestag verabschiedeten Paragrafen 217 wollte man die Angebote der Sterbehilfevereine unterbinden. Doch die Verfassungsrichter kippten diesen Paragrafen und gingen sogar noch einen Schritt weiter. Sie betonten, es gebe ein umfassendes Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Darin sei die Freiheit eingeschlossen, auch die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Kurz gesagt: Egal ob alt oder jung, ob arm oder reich, ob krank oder gesund – wer lebensmüde ist, hat das Recht auf Hilfe zur Selbsttötung. Nun liegt es bei der Politik, ein neues Gesetz zu beschließen, das konkrete Regeln dafür vorgibt oder Ärzten die Suizidassistenz erlaubt.

Boer gibt zu bedenken: „Dass man in den Niederlanden die Euthanasie in die Hände der Ärzte gelegt hat, war ein Fehler.“ Das lasse die Hemmschwelle sinken. Denn die meisten Menschen vertrauten ihrem Arzt in vielen Lebenslagen, dann sei es auch in Ordnung, wenn er die Todesspritze setze.

Laut Umfragen sind etwa 70 Prozent der Deutschen für eine Zulassung der aktiven Sterbehilfe, die in Deutschland verboten ist. 80 Prozent, befürworten, dass es Ärzten erlaubt sein sollte, Schwerstkranke beim Suizid zu unterstützen.

Protestantische Theologen für assistierten Suizid

Namhafte Repräsentanten der evangelischen Kirche wie der hannoversche Landesbischof Ralf Meister und der Präsident der Diakonie, Ulrich Lilie, haben vor Kurzem für die Möglichkeit eines assistierten professionellen Suizids in kirchlich-diakonischen Einrichtungen geworben. In ihrer Stellungnahme heißt es, kirchliche Einrichtungen sollten eine bestmögliche medizinische und pflegerische Palliativversorgung sicherstellen. Zugleich dürften sie sich dem Wunsch einer Person nicht verweigern, ihrem Leben mit ärztlicher Hilfe ein Ende zu setzen. Bei der assistierten Sterbehilfe wird das tödliche Medikament zur Verfügung gestellt, der Patient nimmt es selbst ein.

Und wie sehen Ärzte ihre Rolle am Lebensende? Noch steht in der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer der Satz: „Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten“. Mit einer Änderung der Berufsordnung soll sich der Deutsche Ärztetag im Mai befassen. Denkbar ist eine Streichung des Satzes. Für die tatsächliche Änderung des Berufsrechts sind am Ende jedoch die einzelnen Landesärztekammern zuständig.

Todesspritze auch für Kinder

In den Niederlanden beobachtet Theo Boer inzwischen eine „Kultur, in der der Tod die Antwort auf jedes unerträgliche Leiden ist“. Der Ethiker ist davon überzeugt, dass anfangs restriktive Gesetze im Laufe der Zeit aufgeweicht werden, und zwar Schritt für Schritt.

Inzwischen ist Sterbehilfe in den Niederlanden sogar für Kinder unter elf Jahren möglich. Auch für ältere Menschen, die ihr Leben als vollendet betrachten, wenn sie an Einsamkeit oder Trauer leiden, wird diese Möglichkeit ernsthaft erwogen.