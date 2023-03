Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche sind lange bekannt. Jetzt ist mit Franz-Josef Bode der erste Bischof zurückgetreten. Das ist viel zu spät.

Im Jahr 2010 kam der Missbrauchsskandal in der deutschen katholischen Kirche ans Licht, durch die Fälle am Berliner Canisius-Kolleg. 13 Jahre später übernimmt mit Franz-Josef Bode der erste Bischof in Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen Verantwortung und tritt zurück.