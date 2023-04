Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist auffällig: Der Aufruhr in den osteuropäischen Staaten wird von Frauen getragen. Doch während sich in Belarus die Frauen vor ihre Männer stellen, geht es in Polen um etwas anderes.

Bei den derzeitigen Demonstrationen in Polen und Belarus stehen Frauen in der ersten Reihe. In beiden Ländern demonstrieren sie schon seit Wochen. Gegen die dreist gefälschte Präsidentenwahl