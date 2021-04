Ifo-Umfrage unter Eltern: Schulen haben aus erster Pandemiewelle wenig gelernt

Den Sommer über hatten Deutschlands Schulen Zeit, sich auf erneute Schließungen einzustellen und den Onlineunterricht zu verbessern. Viel ist allerdings nicht passiert, meinen die Eltern.

Wurden Schulen im Frühjahr 2020 noch von den Schließungen wegen der Pandemie überrascht, hatten sie danach Zeit, sich auf eine zweite und dritte Infektionswelle vorzubereiten. Ob es aktuell besser läuft, haben die Bildungsökonomen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zu ergründen versucht. Das Fazit: „Ich sehe das als eher enttäuschend an“, sagte der Chef des Ifo-Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wößmann. Zwar würden sich Schüler derzeit täglich im Schnitt 4,3 Stunden mit Schulischem beschäftigen. Das seien 42 Minuten mehr als im Frühjahr 2020, aber immer noch gut drei Stunden weniger als vor der Pandemie.

Drei Stunden mehr vor dem Bildschirm

Diese drei Stunden werden alternativ mit Fernsehen, am Computer oder mit sozialen Medien verbracht, haben die Forscher erfahren. Aktuell habe eines von vier Schulkindern täglich Onlineunterricht, zwei Fünftel nur einmal wöchentlich.

Diesen Ergebnissen liegt eine bundesweite Befragung von über 2000 Eltern mit Kindern in jedem Schultyp zugrunde. 2020 wurde eine ähnliche Erhebung durchgeführt, die nun zum Vergleich diente. „Besonders bedenklich ist, dass sich knapp ein Viertel der Kinder weiterhin nicht mehr als zwei Stunden am Tag mit der Schule beschäftigt hat“, sagte Wößmann. Zwar seien es vor Jahresfrist noch fast vier von zehn Schülerinnen und Schülern gewesen, aber die großen Unterschiede seien geblieben. Schulen würden nicht alle Kinder gleichermaßen erreichen. Dabei sei der eigentliche Lernrückstand sogar noch größer als es die reduzierte Schulzeit allein vermuten lasse, warnen die Ifo-Experten. So sei gut die Hälfte aller Eltern der Ansicht, dass ihre Kinder zu Hause weniger effektiv lernten als im Präsenzunterricht.

Präsenzunterricht ist wichtig

Die Einschätzungen der Eltern spiegelten die Realität recht gut wider, meinen die Forscher. Zugleich bemängeln sie die Möglichkeiten der Erhebungen in Sachen Bildung. In den Niederlanden zum Beispiel müsse sich die Forschung nicht auf das Gefühl von Eltern verlassen. Dort habe im Sommer 2020 eine nationale Lernstandserhebung stattgefunden – mit dem Ergebnis, dass die Leistungen um 20 Prozent schlechter ausgefallen sind als in den Jahren vor Corona. Ähnlich wie in Deutschland waren in den Niederlanden die Schulen im vergangenen Jahr ein Fünftel der eigentlichen Schulzeit geschlossen. 20 Prozent weniger Präsenzunterricht zögen also einen um ein Fünftel reduzierten Wissensstand nach sich. Das bedeute also, dass Wissensvermittlung ohne Präsenzunterricht nicht gut gelinge, warnen die Forscher.