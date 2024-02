Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trotz des Krieges finden am Dienstag in Israel Kommunalwahlen statt. Gegen die Spaltung von arabischen und jüdischen Menschen treten in mehreren Städten gemeinsame Listen an. In Jerusalem könnte die erste Palästinenserin in den Stadtrat kommen.

Wer die möglicherweise erste palästinensische Stadtratsabgeordnete Jerusalems kennenlernen will, muss in den jüdischen Westen der Stadt fahren. In einem Wohnzimmer im Mittelklasseviertel