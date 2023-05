Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die deutschen Ministerinnen Annalena Baerbock und Nancy Faeser besuchen das Erdbebengebiet in Südostanatolien. Ein Thema ist die komplizierte Vergabe von Visa für türkische Opfer, die in Deutschland bei Verwandten unterkommen wollen.

Weiße Zelte des türkischen Katastrophenschutzamtes Afad reihen sich in einem Lager in der Stadt Pazarcik aneinander. Vor einigen Zelten liegt Brennholz, bei anderen sind die Planen am Eingang