Noch bis vor Kurzem hielt der Londoner Garrick-Clubs an einer Regel fest: keine Frauen. Das hat zu öffentlicher Kritik geführt. In der Folge wurde die Satzung geändert: Frauen dürfen jetzt nach 193 Jahren Mitglied werden – doch die Begeisterung hält sich in Grenzen.

Er würde niemals einem Club beitreten, erklärte einst der amerikanische Komiker Groucho Marx, der sich herablassen würde, ihn aufzunehmen. In den Genuss, eine Einladung des