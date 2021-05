Die Gefahr durch den Islamismus war nie gebannt. Die Reaktion auf die neuerlichen Anschläge darf nicht zu einer Polarisierung der Gesellschaft führen.

Die Parallelen sind erschreckend. Bei Paris wird ein Lehrer brutal ermordet, nachdem er das Thema Mohammed-Karikaturen im Unterricht behandelte. Jene Zeichnungen, die auch die Satirezeitung „Charlie Hebdo“ veröffentlichte. Der tödliche Angriff auf die Redaktion war 2015 der Anfang einer islamistischen Terrorwelle in Europa. Dann werden in Nizza bei einer Messerattacke drei Menschen getötet. In jener südfranzösischen Stadt, die 2016 Schauplatz eines furchtbaren Anschlags wurde. Auch in Dresden tötet ein Messerstecher einen Mann. Und nun Wien, wo ein Islamist um sich schießend durch die Innenstadt zieht – wie die Täter vom November 2105 in Paris.

Die Frage drängt sich auf: Geht jetzt wieder alles von vorne los? Sind der Islamismus und insbesondere der „Islamische Staat“, der mit einigen der Attentate in Verbindung gebracht wurde, wieder zurück? Die Antwort ist: Nein, denn sie waren nie wirklich weg.

Ideologie wirkt fort

Immer wieder gab es in den zurückliegenden Jahren islamistisch motivierte Anschläge. Viele Länder traf es, häufig war Frankreich das Ziel, wo die gewalttätige Ideologie unter der muslimischen Bevölkerung in den sozial benachteiligten Vorstädten auf besonders fruchtbaren Boden fällt. Die zwischenzeitliche Ruhe, die mit der Corona-Pandemie zusammenfiel, war trügerisch.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt gehen in Deutschland unverändert von einer Bedrohung durch Hunderte Personen aus, denen terroristische Anschläge zugetraut werden – auch wenn die Zahlen rückläufig sind.

Es ist fraglich, welchen konkreten Einfluss der IS seit dem Ende seines kurzzeitigen „Kalifats“ im Irak und in Syrien noch ausüben kann. Die jüngsten Anschläge sind keine groß angelegten Attacken mehr, hinter denen eine starke Organisation zu vermuten ist. Sicher ist, dass die Ideologie der Islamisten vom „Heiligen Krieg“ gegen Ungläubige – jahrelang auch über diverse Onlinekanäle propagiert – fortwirkt, lokale Netzwerke bestehen.

Kärrnerarbeit macht keine Schlagzeilen

Wie immer nach Terroranschlägen stellt sich die Frage nach der richtigen Reaktion auf diese Bedrohung. Es ist nicht so, als hätte das Thema in der Vergangenheit wenig Beachtung in den Sicherheitsbehörden gefunden. Zudem gibt es in Deutschland auf verschiedensten Ebenen Initiativen zur Prävention, zur Deradikalisierung oder Programme für Aussteiger. Tägliche Kärrnerarbeit, die meist keine Schlagzeilen macht.

In der öffentlichen Debatte spielt es leider selten ein Rolle, wie diese sinnvollen Anstrengungen unterstützt werden können. Stattdessen wird gestritten, ob von jeder Seite des politischen Spektrums ausreichend Bestürzung geäußert wird. Weiter bringt uns das nicht.

Ein denkwürdiger Spruch

Perfide ist es, die abscheulichen Taten für antiislamische Stimmung zu nutzen. Wer nicht differenzieren will zwischen der Religion und ihren gewalttätigen Auswüchsen, wer eine Front zwischen Muslimen und Nichtmuslimen aufmacht, betreibt das Geschäft der Terroristen: eine Polarisierung der Gesellschaft. Inzwischen sollten wir schlauer sein.

Zuletzt sollten die Mörder gar nicht erst überhöht werden als „Kämpfer“ für irgendeine größere Sache. Insofern lieferte ein Wiener ein denkwürdige Reaktion. Er soll dem Angreifer nachgerufen haben: „Schleich di, du Oaschloch!“