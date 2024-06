Vor 80 Jahren löschte ein SS-Kommando den Ort Oradour-sur-Glane aus, 643 Menschen starben. Im Märtyrerdorf verneigt sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor den Opfern.

Es ist ein Tag, so sonnig, so warm, dass sich das Gefühl von Trauer nicht unbedingt aufdrängt. Doch in Oradour-sur-Glane unweit von Limoges gibt es niemanden, dem nicht das Herz berührt