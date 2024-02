US-Präsident Joe Biden war zu Gast in der TV-Show von Seth Meyers, der aus seiner Abneigung für den Republikaner Donald Trump keinen Hehl macht

Talkmaster Seth Meyers dürfte nicht annähernd so überrascht gewesen sein, wie er vorgab, als in seiner Late-Night-Show Joe Biden aus der Kulisse trat. Zwar war der Termin nicht im Kalender des US-Präsidenten vermerkt, aber die New Yorker Polizei hatte am Montag schon Stunden zuvor die Straßen rund um das NBC-Gebäude am Rockefeller Plaza abgesperrt. Biden setzte sein breitestes Lächeln auf, als er zwischen Meyers und Schauspielerin Amy Poehler Platz nahm. Es war sicheres Terrain für ihn: Beide TV-Stars machen aus ihrer Abneigung gegen Donald Trump keinen Hehl.

Offensichtlich hatten Bidens Berater dieses freundliche Umfeld ausgesucht, um den Präsidenten, der höchst selten Interviews gibt, als locker, schlagfertig und mental fit zu präsentieren. Schließlich wurde zuletzt Besorgnis erregend oft über dessen verbale Patzer und sein Alter berichtet wird. „Sie sind 81 Jahre alt“, sprach Meyers bald das heikle Thema an. „Wer hat ihnen das gesagt? Das ist streng geheim“, konterte Biden mit gespielter Empörung. „Das ist geheim“, antworte Biden auch, als er auf eine angebliche Verschwörung mit dem Popstar Taylor Swift angesprochen wurde.

Nicht wirklich lustig

So richtig lustig war der halbstündige Auftritt nicht. Aber das muss ein US-Präsident auch nicht sein. Der Studiogast kam freundlich, zugewandt und positiv herüber. Das ist ein bemerkenswerter Kontrast zu seinem Herausforderer. Der sei „in etwa so alt wie ich“, ging Biden zum Angriff über, und könne „sich nicht einmal an den Namen seiner Frau erinnern“. Damit spielte Biden auf eine Szene vom Wochenende an, als Trump über seine Frau Melania redete und sich dann unvermittelt an eine „Mercedes“ – Organisatorin Mercedes Schlapp – im Publikum wandte. Der vermeintliche Versprecher ging in den Onlinemedien viral.

Es komme, sagte Biden dann ernster, nicht auf das physische Alter an, sondern darauf, „wie alt die Ideen“ sind. Trump wolle das Land zurück in die Vergangenheit führen, warnte der Präsident und verwies auf die reaktionäre Gesellschaftspolitik des Republikaners, der mit der Neubesetzung des Supreme Courts den Weg für eine dramatische Rücknahme des Abtreibungsrechts freigemacht hat.

Da machte Biden einen wichtigen Punkt, der von vielen Amerikanern geteilt wird. Sein Versuch, das eigene Alter vergessen zu machen, gelang freilich nicht ganz so gut. Einmal sprach er von seiner „Agenda für 2020“, wobei er offensichtlich 2024 meinte. Insgesamt wirkte Biden während des Auftritts spürbar kontrolliert. Das änderte sich erst, als ihn Moderator Meyers nach Ende der Aufzeichnung noch zu einem Eisladen auf der anderen Straßenseite führte. Die Schwäche des US-Präsidenten für Eis ist bekannt. Er wählte eine Waffel mit der Sorte Schokochip-Minze und scherzte locker mit den lauernden Reportern.