Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch im Januar sollen neue Regeln für den schnelleren Ausbau von Wind- und Solarenergie in Rheinland-Pfalz in Kraft treten. Das teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Ministerrats mit. Was das für den Pfälzerwald bedeutet.

Außerdem sollen auf denkmalgeschützten Häusern in Zukunft „im Regelfall“ Solaranlagen genehmigt werden. Nur wenn die Solarpaneele die Substanz und das Erscheinungsbild von