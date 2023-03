Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Eiswoog bei Ramsen in der Verbandsgemeinde Eisenberg ist Ausgangspunkt für unterschiedliche Wandertouren. Für all jene, die nicht nur laufen, sondern auch noch was über die Gegend erfahren wollen, bietet sich eine geführte Wanderung an.

Groß, hoch und imposant: So ragt das Eistalviadukt über uns auf, als wir uns dem Eiswoog bei Ramsen nähern. Schon beim Weg auf den Besucherparkplatz nimmt das Bauwerk, das sich auf