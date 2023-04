Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende war der Druck zu groß geworden für den rheinland-pfälzischen Innenminister. Roger Lewentz (SPD) hat am Mittwochvormittag die politische Verantwortung politische Verantwortung für Versäumnisse mit der Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal übernommen und ist zurückgetreten. Während seiner langen politischen Laufbahn hatte er Angriffe und Rücktrittsforderungen immer wieder an sich abprallen lassen. Bis jetzt. Ein Porträt.

Er war schon immer da. Seit die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz 1991 die CDU an der Regierung abgelöst haben, arbeitete Roger Lewentz im politischen Mainz daran,