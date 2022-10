Zehn Tage nach dem überraschenden Auftauchen von Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber in der Flutnacht hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz drei Aufnahmen freigegeben. Sofern Personen in Not zu sehen waren, wurden die Bilder verpixelt. Die Aufnahmen wurden am 14. Juli 2021 abends in der Zeit von 22.14 bis 22.43 Uhr aufgenommen.

Sie wurden in einer unbearbeiteten Fassung am 23. September den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses zur Ahrtal-Flut gezeigt. Die Öffentlichkeit wurde dabei ausgeschlossen.

Das sind die drei nun veröffentlichten und bearbeiteten Videos:

Wir berichten weiter.