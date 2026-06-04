Chaos auf der L176: Zwei Fahrer wollen gleichzeitig überholen – das hat für einen Dritten schmerzhafte Folgen.

Baumholder (dpa/lrs) - Beim Ausweichen von einem missglückten Überholmanöver auf der L176 bei Baumholder ( Landkreis Birkenfeld) hat sich ein 36-jähriger Autofahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren insgesamt drei hintereinander fahrende Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Die Fahrerin des hintersten Pkws setzte demnach zum Überholen der beiden vorausfahrenden Pkws an. Der Fahrer des mittleren Wagens scherte im selben Moment ebenfalls nach links zum Überholen aus, so die Polizei. Der Fahrer des vordersten Autos wollte den beiden ausweichen und kam dabei von der Straße ab. Erst in einem Feld sei der Wagen zum Stehen gekommen.

Der 36-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 30 Jahre alte Fahrerin sowie der 32 Jahre alte Fahrer der beiden anderen Autos blieben unverletzt, so die Polizei. Bei allen dreien handelte es sich um amerikanische Soldaten.