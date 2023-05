Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Jahresende hatte nicht nur das Chaos in den Ärztlichen Bereitschaftspraxen für Ärger bei Patienten gesorgt. Sondern auch der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz und Betreiber dieser Notdienst-Praxen: Er hatte viele „Bagatellfälle“ beklagt. Am Montag legte die KV eine Analyse vor, die Patienten kritisierte sie nicht mehr. Dafür die Politik.

In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr warteten in der Pfalz, aber auch in vielen anderen der 43 Bereitschaftspraxen in Rheinland-Pfalz, Menschen stundenlang vor