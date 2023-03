Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer häufiger werden auch in der Pfalz Geldautomaten aufgesprengt. Die Explosionen sind laut, die Täter schwer zu fassen. Denn sie sind blitzschnell wieder weg. Und sie passen ihre Methoden an die Sicherheitstechnik der Banken an.

Schnelle Autos, Sprengstoff und der Coup in der Bank – das sind nicht nur die Zutaten für so manchen Hollywood-Gauner-Streifen, sondern auch für ein wachsendes Problem in Deutschland: Geldautomatensprengungen.