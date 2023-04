Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bundesrepublik soll weitere Grenzen zwischen der Südwestpfalz und Frankreich öffnen – wenigstens stundenweise für Berufspendler. Das fordern Kommunalpolitiker diesseits wie jenseits der Grenze. Sie machen sich zudem Sorgen, dass die Freundschaft zwischen beiden Ländern Schaden nimmt.

Im strömenden Regen standen sie am späten Mittwochnachmittag da: 30 Kommunalpolitiker aus der Gegend zwischen Zweibrücken und Bitsch hatten sich am Grenzübergang in Hornbach (Kreis Südwestpfalz) versammelt,