Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das friedliche Campus-Leben der Universität Heidelberg kommt am Montagmittag abrupt zum Stillstand, als Schüsse fallen. Menschen bringen sich in Sicherheit, die Polizei rückt mit hunderten Einsatzkräften an. Für mehrere Stunden ist die Lage unübersichtlich.

Die Türen zur Mensa sind fest verschlossen. Hier kommt heute niemand mehr rein. Drinnen sind nur noch wenige Mitarbeiter, die aufräumen. Auch draußen vor der Mensa sind kaum