Am Samstagmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung der L528 zur Hochdorfer Straße bei Böhl-Iggelheim. Die Unfallverursacherin missachtete laut Polizei ein Stoppschild. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Unfallverursacherin wurde laut Polizei in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber landete zwar auf einem angrenzenden Acker, er war letztlich aber nicht für den Transport erforderlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L528 kurzzeitig gesperrt werden.