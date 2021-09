Die neue Corona-Verordnung ist kompliziert genug, da braucht es eine einfache Grafik zur Übersicht.

38 Seiten feinstes Juristendeutsch: So stark an Seiten ist die neue, seit Sonntag geltende Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz. Und die hat es in sich: wegen der Sprache, der vielen Details und der drei neuen Leitindikatoren, auf denen die Warnstufen Gelb, Orange und Rot basieren. Das Regelwerk kann verwirren. So geschehen an etlichen Schulen – mit der Folge, dass mancherorts länger die verschärfte Maskenpflicht umgesetzt wurde als erforderlich. Nicht dass ein Tag mehr Vorsicht in Zeiten wie diesen tragisch ist. An der komplizierten Verordnung allein konnte die Verunsicherung an den Schulen jedenfalls nicht liegen.

Eine einfache Grafik fehlt

Denn: Die Schulbehörde ADD hat offenbar rechtzeitig eine Woche zuvor klar gemacht, dass überall im Land Warnstufe eins gilt und damit keine Maskenpflicht mehr auf dem Stuhl im Klassenzimmer. Details allerdings hat die ADD auf ihrer Internetseite erst am Montagnachmittag veröffentlicht. Eine Tabelle, die allen auf einen Blick zeigt, wo im Land, welche Warnstufe gilt. Eine solche Übersicht allerdings fehlt bislang auf der Corona-Webseite des Landes als auch beim Gesundheitsministerium. Wer will sich schon durch Werte wie Hospitalisierungsinzidenzen und Intensivbettenkapazitäten wühlen? Die Warnstufe zählt – dazu braucht es eine Grafik in Gelb, Orange, Rot. Hier geht es zum Bericht