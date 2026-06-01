Der 32-Jährige kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab - warum, das ist noch unklar. Ein Verkehrsschild wird ihm zum Verhängnis.

Cochem (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist in Cochem ums Leben gekommen. Der 32-Jährige war laut Polizei am Montagnachmittag gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Wieso er auf Höhe der Bundeswehrkaserne in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist unklar. «Durch den Aufprall erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen, sodass er noch an der Verkehrsunfallstelle verstarb», berichten die Einsatzkräfte. Die Straße war rund um die Unfallstelle in Cochem-Brauheck für eine längere Zeit voll gesperrt.