Vielfältiges Programm an sechs Tagen – acht Bewirtungsstationen – Eröffnung mit Bürgermeister, Ortsvorsteher und Weingräfin – Kerweumzug - Schubkarchrennen – Luftballonweitflug – Mundart-Gottesdienst – Schausteller und Süßes ....

Insgesamt acht Bewirtungsstationen, zahlreiche Stände und Schausteller sorgen dafür, dass die Gäste der Asselheimer Weinkerwe von 15. bis 20. August mit Spezialitäten aus Weinkeller und Küche gut versorgt und mit Livemusik und DJs sowie Spielen aller Richtungen aufs Beste unterhalten werden. Neben den Pfälzer Spezialitäten sowie Kaffee und Kuchen in den Höfen ergänzen Stände das kulinarische Programm mit Pizza, Crêpes, Knobi-Baguettes, Bratwurst und Süßwaren. Auf kleine Besucher warten Kinder- und Kettenkarussell, Schießbude und Ballons (Öffnungszeiten: Fr ab 17, Sa ab 11, So ab 10.30, Mo ab 11 Uhr).

Eröffnung am Kerwe-Samstag

Traditionell eröffnet wird die „Ass’lemer Kerb“ am Kerwe-Samstag um 16 Uhr am Pfalzhotel durch das Asselheimer Kerwekomitee, Bürgermeister Klaus Wagner und Ortsvorsteher Norbert Schott sowie die 73. Weingräfin des Leiningerlandes Sarah I. aus Obrigheim. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Bergmanns-Blasorchester Hettenleidelheim mit anschließendem musikalischem Marsch durch alle Höfe.

Festumzug am Sonntag

Der Sonntag beginnt mit einem Mundart-Gottesdienst ab 9 Uhr und dem musikalischen Auftakt des Musikvereins Iggelheim. Der Sonntagnachmittag steht ganz im Zeichen des Festumzuges mit Spielmannszügen und zahlreichen Fußgruppen. Dieser setzt sich um 14 Uhr in der Auwegsiedlung in Bewegung und führt durchs Dorf bis zum Dorfanger, wo im Anschluss auf der Bühne die traditionelle „Kerweredd“ verlesen wird.

Luftballonweitflugwettbewerb am Montag

Am Montag steigt um 15.45 Uhr der Luftballonweitflugwettbewerb als Auftakt für das Schubkarchrennen um 16 Uhr, ebenfalls am Dorfanger. Am Dienstag wird die Kerb um 20 Uhr im Weingut Triebel beerdigt.

Asselheimer Weinkerwe – 15. bis 20. August; in den Höfen Musik bis 24 Uhr, Ausschank bis 1 Uhr; Fahrplanauskunft: www.vrn.de; Festprogramm unter: www.gruenstadt.de