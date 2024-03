Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Taubensuhl ist bei Naturfreunden beliebt. Die Straße zu der Waldsiedlung ist eine Buckelpiste. Doch das Land macht nur noch das Nötigste. Und das hat einen Grund.

Was sind die schlimmsten Buckelpisten in der Südpfalz? Das wollten wir von unseren Lesern wissen. Nach der K6 von Ramberg nach Edenkoben hat es noch eine andere Waldroute in sich – und zwar die L505 von Eußerthal zum Taubensuhl. Tatsächlich ist die Fahrbahn nicht mehr so gut in Schuss.

Und wir ersparen es uns gleich, Hoffnung auf Besserung zu machen. An der Straße wird in nächster Zeit geflickt, was nötig ist, aber kein Finger zu viel krumm gemacht. Denn die L505 ist auf dem absteigenden Ast, vielleicht demnächst nicht mehr als ein Forstweg. Auch wenn die Straße die einzige Zufahrt zum Taubensuhl ist, der bei Naturfreunden und Freizeitsportlern beliebt ist, ist sie für das Land kein Grund mehr, sich noch ausgiebig damit zu befassen. Diese Aufgabe wird in Zukunft den Behörden vor Ort zukommen. Was steckt dahinter?