Wald, Wasser und Wildnis machen die Südwestpfalz zu einem idealen Ziel für einen (Kurz-)Urlaub. Premiumwanderwege locken zum Wandern. Besonders beeindruckend: eine Wanderung auf dem Altschloßpfad bei Eppenbrunn.

Wanderfreunde können sich auf pures Vergnügen in der Natur einstellen. Die neuen Wanderwege in der Südwestpfalz führen zu den schönsten Erholungsplätzen zwischen dem Naturpark Pfälzerwald, der Saarpfalz und dem Nachbarland Frankreich mit dem Naturpark Nordvogesen. Wo einst Klosterbrüder, Könige, Kaiser, Ritter und Herzoge lebten, wirkten und ihre Spuren hinterließen, blüht heute die Wanderlust in idyllischer Natur. Unmittelbar an der pfälzisch-lothringischen Grenze, dort wo die zauberhafte Erholungslandschaft des Biosphärenreservates Pfälzerwald nahtlos in die Nordvogesen übergeht, liegt auch der staatlich anerkannte Luftkurort Eppenbrunn, als „Tor zum Wasgau“ ein Begriff.

Pittoresk und malerisch

Ein außergewöhnliches Wandererlebnis dort ist die Wandertour auf dem Altschloßpfad. Höhepunkt und Namensgeber des pittoresken und malerischen Weges ist die als Natur- und Kulturdenkmal ausgewiesene Sandsteinformation Altschlossfelsen. Der Name stammt von einer Burg, welche vor vielen hundert Jahren auf die Felsentürme gebaut wurde, nun aber längst zur Ruine verfallen ist. Mit seiner Länge von etwa 1,5 Kilometer und einer Höhe von bis zu 35 Meter überwältigt das Felsenriff mit seinen vier Türmen jeden Besucher. Bizarre Formen, atemberaubende Felsüberhänge und diffuse Farben, die bei jedem Tageslicht wechseln, faszinieren und fesseln jeden Betrachter.

Runde mit moderatem Aufstieg

Der zehn Kilometer lange Premiumwanderweg, der um das Felsmassiv führt, ist eine sehr ansprechende Tour mit moderatem Aufstieg. In wildromantischen Talauen geht es entlang der deutsch-französischen Grenze. Die Tour beginnt am neuen Waldparkplatz des Hotel-Restaurants Kupper in der Himbaumstraße in Eppenbrunn und ist gut markiert.

Am Grenzbach entlang

Zunächst folgt der Altschloßpfad etwa 600 Meter weit dem Waldweg „Bach ohne Grenzen“ in westlicher Richtung. Danach geht es links ab ins beschauliche Martelbachtal und eine Weile am Martelbach entlang. Erst am rechten Bachufer unterwegs, wird später die Seite gewechselt und es geht mit leichtem Anstieg am linken Bachufer etwa zwei Kilometer weit bergauf zum „Helmut-Kohl-Weg“. Hier ist übrigens ein Abstecher (rechts) nach Frankreich möglich, wo das leider etwas verwitterte Felsrelief „Diana – Göttin der Jagd“ zu bestaunen ist. Es wird gerade restauriert.

Naturwunder auf dem Brechenberg

Zurück auf dem Altschloßpfad erblickt der Wanderer nach einem weiteren kurzen Anstieg das rotleuchtende, einzigartige Naturwunder auf dem Brechenberg, das auf einem abwechslungsreichen Pfad umrundet wird. Zum Ausgangspunkt führt die Tour unterhalb der Hohlen Felsen auf dem schmalen Sittelpfad, an dem der idyllische Eppenbrunner Weiher liegt.

Auf dem Rückweg: Eppenbrunner Weiher. | Foto: Michael Stephan

Bald erreicht der Wanderer wieder den Luftkurort Eppenbrunn. Durch den Freizeitpark der Gemeinde, begleitet vom Plätschern des Eppenbrunner Bachs, gelangt der Wanderer zurück zum Parkplatz.

Familiär geführtes Hotel als Start und Ziel

Das Hotel-Restaurant Kupper ist ein familiär geführtes Haus, das sehr ruhig am Ortsrand liegt. Von hier aus sind etliche herrliche Tagestouren möglich. Zum Abschluss der Wanderung auf dem Altschloßpfad lädt die rustikale Jagdstube oder bei schönem Wetter auch ein schöner, großzügig angelegter Biergarten ein, wo man sich stärken kann. Als Küchenmeister und Absolvent der Hotelfachschule ist Inhaber Hans Kupper auf regionale Produkte bedacht. So wird Wild nur aus den Revieren um Eppenbrunn zubereitet. Wer übernachten möchte: Das Haus bietet 22 Doppelzimmer der Drei-Sterne-Kategorie an und verfügt über Schwimmbad, Sauna und Wellnessraum nebst Massageangebot.

Ausgangspunkt und Ziel schöner Wanderwege: das Hotel-Restaurant Kupper in Eppenbrunn. | Foto: Michael Stephan

Sandhasentour und Teufelstisch

Umgeben von einem märchenhaften Wald mit beeindruckender Tier- und Pflanzenwelt, bietet Eppenbrunn besonders vielseitige Freizeit-, Wander- und Ausflugsmöglichkeiten, zum Beispiel zur Lourdes Grotte oder zum Eppenbrunner Teufelstisch. Auch ein Besuch im nahe gelegenen Bitche in Frankreich lohnt.

Ein Premiumwanderweg rund um Eppenbrunn ist auch die „Sandhasentour“. Die 3,5-Stunden-Runde führt rund um den kleinen Ort Trulben mit seinem markanten Krappenfelsen.

Der „Graf-Heinrich Weg“ ist ein weiterer Premiumwanderweg, der in unmittelbarer Nähe zur Burgruine Lemberg an mächtigen Felsmassiven vorbeiführt. Für die knapp 12 Kilometer lange Strecke sollten drei bis vier Stunden eingeplant werden.

Der Premiumweg „Flössertour“ nahe Lemberg führt über 13 Kilometer auf schmalen Wegen an abwechslungsreichen Felsen (Fleckenstein) mit tollen Aussichten vorbei.

Ebenfalls von Lemberg aus führt der Premiumweg „Rothenbergweg“ über knapp 10 Kilometer durch Wälder mit erstaunlichen Felsformationen und gemütlicher Einkehrmöglichkeit im Waldhaus „Drei Buchen“ des Pfälzerwald-Vereins.

Kontakt und Informationen

Hotel-Restaurant Kupper, Tel. 06335 9130; www.hotelkupper.de

Fremdenverkehrs- und Kneippverein Eppenbrunn, Hauptstraße 2, Tel. 06335 859793; www.fremdenverkehrsverein.eppenbrunn.de

Südwestpfalz Touristik, Unterer Sommerwaldweg 40-42, Pirmasens; Tel. 06331 809126; www.suedwestpfalz-touristik.de