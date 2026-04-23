Mit ihrem Dark-Cabaret-Konzept machen The Tiger Lillies seit 1989 auf sich aufmerksam. Jetzt kommen die Briten nach Karlsruhe.

Britischer Humor, Punk-Attitüde und Kunstmusik, die in der Tradition von Bertolt Brecht und Kurt Julian Weill steht, das alles verbunden mit Zirkusklängen, einer Prise Vaudeville und Elementen aus dem Kabarett der Weimarer Republik: Mit diesem außergewöhnlichen Konzept sind die Tiger Lillies nun schon seit 1989 am Start. Und das überaus erfolgreich.

Multiinstrumentalist und Sänger Martyn Jacques rief die Band damals ins Leben, er ist auch das einzig verbliebene Gründungsmitglied des Trios, zu dem aktuell auch Adrian Stout (seit 1995 dabei; Bass, Singende Säge, Theremin, Begleitgesang) und Budi Butenop (seit Ende 2021 dabei; Schlagzeug, Percussion, Begleitgesang) gehören. Um den Namen der Band ranken sich dabei so einige Mythen. Gerüchte besagen, er sei an eine ermordete Prostituierte in Soho angelehnt, die eine Vorliebe für Tiger-Prints hatte. Martyn Jacques hat dem aber schon in Interviews widersprochen und gesagt, dass er einfach durch ein Bild zu dem Namen inspiriert worden sei. Da die Band aber eine Vorliebe für kontroverse Themen in ihren Songs hat – die Bandbreite reicht beispielsweise von Prostitution über Blasphemie bis hin zu sonstigen sexuellen Perversionen – hält sich die Story hartnäckig.

Die Band, die 1998 ihren internationalen Durchbruch mit dem Musicalhit „Shockheaded Peter“ feierte, ist über all die Jahre recht umtriebig geblieben. Martyn Jacques führt seinen zum Markenzeichen gewordenen Falsett-Gesang nicht nur regelmäßig live vor, sondern verewigt ihn auch in einigermaßen verlässlichen Abständen auf Tonträgern. Im Grunde gibt es jedes Jahr neue Veröffentlichungen des Trios, manchmal sogar mehrere. Zuletzt erschienen 2025 „Thank You and Good Night“ sowie „Serenade from the Sewer“.

Gut möglich, dass die Tiger Lillies so manchen Song daraus auch mit auf Tournee nehmen. Die rastlose Band ist dieses Jahr auch wieder international unterwegs, mehrere Konzerte führen sie dabei auch nach Deutschland, unter anderem ins Karlsruher Tollhaus.

Info

The Tiger Lillies: »Serenade from the Sewer«-Tour – So 26.4., 19.30 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe. Tickets unter www.tickets.tollhaus.de