Burgführungen, Bogenschießen, Feuerspucker, Handwerkskunst Lager und Kämpfe - ab Freitag beginnt auf Burg Falkenstein eine abenteuerliche Zeitreise ins Mittelalter.

Von 29. bis 31. Mai steht die Burgruine Falkenstein ganz im Zeichen des Mittelalters. Die Ortsgemeinde Falkenstein am Donnersberg und der Kulturverein beleben an diesem Wochenende die historische Stätte.

Am Freitag werden die Zelte aufgeschlagen. Neben Kampfvorführungen werden den Gästen Burgführungen, Bogenschießen, Feuerspucken sowie Vorführungen alter Handwerkskunst geboten. Die Burgstubb ist von Freitag bis Sonntag geöffnet. Da die Parksituation rund um das Gelände eingeschränkt ist, bitten die Veranstalter darum, im Ort zu parken oder die ausgewiesenen Wanderparkplätze zu nutzen.

Rund um die Burgruine gibt es außerdem ein umfangreiches Programm mit geführten Wanderungen, Themenführungen und Naturerlebnissen – die Falkensteiner Sommertouren. Buchbar unter: winnweiler-vg.de

Burgbelebung Burgruine Falkenstein – Fr-So 29.-31.5., Burgführungen, Feuerspucken, Bogenschießen, Lager, Kämpfe & mehr, Info: 09462 9422-20; Hunde bitte anleinen

