Von 29. bis 31.Mai Mittelalter: Burgbelebung Falkenstein

Beliebtes Ausflugsziel und Ausgangspunkt für Wanderungen: Burgruine Falkenstein.
Beliebtes Ausflugsziel und Ausgangspunkt für Wanderungen: Burgruine Falkenstein.

Burgführungen, Bogenschießen, Feuerspucker, Handwerkskunst Lager und Kämpfe - ab Freitag beginnt auf Burg Falkenstein eine abenteuerliche Zeitreise ins Mittelalter.

Von 29. bis 31. Mai steht die Burgruine Falkenstein ganz im Zeichen des Mittelalters. Die Ortsgemeinde Falkenstein am Donnersberg und der Kulturverein beleben an diesem Wochenende die historische Stätte.

Am Freitag werden die Zelte aufgeschlagen. Neben Kampfvorführungen werden den Gästen Burgführungen, Bogenschießen, Feuerspucken sowie Vorführungen alter Handwerkskunst geboten. Die Burgstubb ist von Freitag bis Sonntag geöffnet. Da die Parksituation rund um das Gelände eingeschränkt ist, bitten die Veranstalter darum, im Ort zu parken oder die ausgewiesenen Wanderparkplätze zu nutzen.

Rund um die Burgruine gibt es außerdem ein umfangreiches Programm mit geführten Wanderungen, Themenführungen und Naturerlebnissen – die Falkensteiner Sommertouren. Buchbar unter: winnweiler-vg.de

Burgbelebung Burgruine Falkenstein – Fr-So 29.-31.5., Burgführungen, Feuerspucken, Bogenschießen, Lager, Kämpfe & mehr, Info: 09462 9422-20; Hunde bitte anleinen

Mehr zum Thema
Donnersberg Falkenstein Alle Themen
Kein Titel (3000 x 2000 px)

Lust auf mehr Veranstaltungen in der Pfalz?

Welches Fest kann ich heute Abend besuchen? Welche Ausstellung hat neu eröffnet? Und wohin plane ich meinen Ausflug am Wochenende? Alle Veranstaltungen aus dem LEO im Überblick.

Mehr Freizeittipps Zu den RHEINPFALZ-Newslettern
Mehr Freizeittipps Zu den RHEINPFALZ-Newslettern

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x